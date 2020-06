Imponen orden de alejamiento al urbano Chimbala y mujer que lo acusó de violencia de género

La Fiscalía emitió este jueves una orden de alejamiento para Lizbeth Liselot Mateo de los Santos y el exponente urbano Leury José Tejeda Brito conocido como Chimbala, luego de ser acusado de violencia de género por la joven que alega haber tenido una relación extramarital con el urbano por más de cuatro años y ella pedía dos millones de pesos para conciliar.

Chimbala acudió a la fiscalía y, según explicó su abogado, Luis Alcántara, la decisión que se tomó en la Fiscalía de Atención a Violencia de Género, en la Zona Oriental, fue una orden de alejamiento de manera “recíproca”.

“Qué quiere decir eso, simple y llanamente, ella (Lizbeth) no podrá acercarse a él; no podrá llamarlo por teléfono, él (Chimbala) no podrá acercarse a ella, ni llamarla tampoco”.

Cita el medio Más Vip que el abogado enfatizó que “la justicia y la verdad prevaleció. Nadie puede recibir asuntos pecuniarios (de dinero) que no les pertenecen, simple y llanamente porque una persona en República Dominicana haya conseguido el éxito como lo consiguió Leurys (Chimbala)”.

Al ser cuestionado por el periodista Richard Hernández del referido portal, de si todo se trataba de un chantaje de parte de Lizbeth Liselot el abogado se limitó a decir: “Cuando una persona exige asuntos pecuniarios sin tener el aval para poder hacerlo puede calificarse como tal”.

En tanto que el intérprete de “El boom” tras salir de la fiscalía junto a su abogado, Luis Alcántara, y su representante musical, Carlos Bautista, sostuvo que ‘aquí no ha pasado nada’.

“Todo esta bien, ustedes saben que la única esposa mía es Chary La Jefa, ustedes saben bien, y conocen ese personaje; ese es mi abogado. Estamos activo, no pasada nada. Chimbala de este lado”.

La decisión se emitió esta tarde cuando ambas partes tuvieron que acudir a una citación de conciliación hecha por la fiscalía, detalla Más Vip.

Actualmente, el cantante urbano se mantiene promocionando varios temas, entre ellos “Cuarentena” y “Dile a tu marío” con Bulova.