Integrante de “Lito & Polaco” revela la poderosa razón de su retiro de la música

En los 90 y principios de la década del 2000, Lito MC Cassidy o simplemente Lito, nombre artístico de Rafael Sierra Pascual, era uno de los cantantes más destacados del género rap en español, junto a su compañero Polaco, como solista ha tenido grandes éxitos, pero un día y por una poderosa razón decidió dejarlo todo.

Contó que tuvo que tomar la difícil decisión de retirarse de los escenarios para hacerse cargo de su hijo Rafael. “Tengo la custodia de mi hijo y me tocó criarlo solo”, reveló a People en Español.

“He alcanzado muchos sueños, pero no quería que mis sueños interrumpieran el desarrollo y la salud interfamiliar, que es bien importante, según me ha enseñado el tiempo y el destino. Quería darle una mejor educación. Una pausa no iba a cambiar el rumbo de la vida”, agregó el rapero de 41 años

“Ser padre soltero, y cuando digo padre soltero no es que ande uno con veinte relaciones [románticas], es bien complicado, uno protege la salud mental y emocional de un hijo”, señaló.