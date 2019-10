Intentan violar hija de cantante mexicana Alicia Villarreal

Varios casos sobre la inseguridad en México se han reportado. En esta ocasión, le sucedió a figuras públicas de ese país.

El actor Arturo Carmona denunció un intento de violación en contra de la hija que tiene con la cantante Alicia Villareal, Melanie Aidee.

Durante el estreno de la obra “La vida galante”, Carmona fue abordado por los medios sobre la situación y habló de la pesadilla que vivió su hija cuando intentaron violarla en momentos en que iba rumbo a la universidad, detalla la revista People en Español.

“Pasó una situación no muy agradable, de inseguridad en el caso de mi hija. Iba llegando a la universidad, se le acercó una persona que la jaloneó, parece ser que quiso abusar de ella, gracias a Dios no pasó a más”, reveló el padre.

Afortunadamente la hija de 20 años de Alicia Villarreal solo pasó un susto y se encuentra en buen estado de salud, pero afectada emocionalmente por el incidente, según su padre. “Está muy nerviosa, con muchos miedos, temores”, dijo Carmona.

“A la una de la tarde, llegó tarde a una clase y no estacionó su carro en el centro de estudios, sino en las calles aledañas. No había nadie y de inmediato se le acercó un extraño. Logró salirse, zafarse, está maltratada, está con lesiones en el brazo, yo creo que estuvo forcejeando”, dijo el actor sobre el hecho que sucedió hace unos días, pero quiso anunciarlo para alertar a los padres de estar pendiente de sus hijos cuando vayan a la universidad.

Arturo Carmona aseguró que él y la cantante de “Insensible a ti” reportaron el caso a las autoridades, que abrieron una investigación.

“No descuiden a sus hijos no importa la edad que tengan. La inseguridad no respeta edades”, dijo el padre de la joven.

El actor mexicano le dedicó un hermoso mensaje a su hija en Instagram cuando la joven cumplió los 20 años. “Que Dios te bendiga siempre, que cumpla todos los deseos de tu corazón. Recuerda y nunca olvides que soy la persona más orgullosa de ti, me llenas de felicidad, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. No hay día que no agradezca a Dios haberme hecho tu papá”, escribió Carmona. Bendiciones para toda la familia.

