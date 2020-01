Ivanna Cuesta, la dominicana que ganó el concurso mundial de bateristas

Ivanna Cuesta González es una joven baterista que gracias a su talento ha comenzado a brillar en el extranjero. El pasado año se alzó con el primer lugar en el concurso “Hit like a Girl 2019”, un concurso mundial de percusionistas y bateristas femeninas que se desarrolla en Estados Unidos.

Cuesta González logró su triunfo en noviembre pasado en la categoría de 19 a 39 años de edad, mostrando ante la audiencia de lo que es capaz.

Cursa en estos momentos dos carreras en Berklee, Boston, en donde ganó una beca. De su experiencia allí reveló que ha tenido el chance de establecer contacto con mucha gente. “He estado rodeada de personas que admiro desde que empecé a tocar batería, algunos de ellos han sido mis profesores y con otros he tenido la oportunidad de tocar. El nivel internacional que existe allí es increíble, las conexiones que ofrece la universidad son inmensas”, relató la artista.

La artista visitará el país para hacer un concierto el jueves 16 de este mes en La Espiral de la Ciudad Colonial y también aprovechará su estadía para ofrecer el lunes 13, a las 4:00 una clase magistral junto a la trompetista Milena Casado. La actividad es gratis en el Conservatorio Nacional de Música.

Al ofrecer detalles del concierto, adelantó que presentará composiciones propias y de otros autores en diferentes estándares de jazz, así como fusiones.

“Estaré tocando con los integrantes de la banda que tenía en Santo Domingo, así como algunos invitados especiales. Vamos a tocar música dominicana y fusiones”, comentó.

Del premio

“Fue una gran experiencia. El mayor premio para mí fue poder tocar en esa convención en la que se desarrolla la competencia en Indianápolis. Allí participan percusionistas de diferentes categorías, es un lugar que contribuye mucho a la proyección del artista, de hecho, a partir de ahí he recibido llamadas para acompañar a destacados artistas”, dijo.

“Hit Like A Girl 2019” es el concurso anual de batería para percusionistas femeninas que tiene como propósito destacar a las percusionistas femeninas y fomentar la percusión y la musicalidad de por vida para niñas y mujeres, independientemente de su edad o nivel de juego.

A la juventud

Cuando reflexiona de los pasos que ha dado en su carrera, se convence cada día de que no hay nada imposible cuando una persona se fija una meta. “Yo le diría que nada es imposible, no vengo de una familia que tiene dinero o es músico. Pienso que cuando te decides, no importa lo que tengamos delante, si tu pones tu corazón en eso las cosas pueden suceder. Pienso que los artistas tenemos que somos la voz del pueblo y dejar saber nuestras opiniones. Esto lo digo porque hay que tomarlo en cuenta a la hora de componer o tocar”.

Trayectoria

Ivanna ha tenido la oportunidad de formar parte de diferentes grupos en República Dominicana como Carijazz, Gustavo Rodríguez Trío, Javier Vargas y Atre, The Big Band del Conservatorio Nacional de Música, dirigida por Javier Vargas, y Ejazzson, entre otros, con los que se ha presentado en los principales salones de jazz y eventos importantes de la República Dominicana, como el Festival de Jazz Dominicano en Cabarete 2014 y 2015, Premios Soberano 2015, el Festival de Jazz de Santo Domingo Casa de Teatro 2014 y Stella Artois Fest 2015.

Ivanna ha tocado con los artistas internacionales Concha Buika (México Tour), Kris Davis (Dizzy’s NY), Dee Dee Bridgewater, Leo Blanco, Jacques Schwarz-Bart (Martinica Tour),Nando Michelin Quartet, Tia Fuller, Luisito Quintero, Sócrates García, Jane Bunette y Maqueque (Canada Tour), y Sona Jobarteh. En 2017 comenzó su propio grupo The Unity Ensemble, actuando en diferentes lugares de Boston. Y en 2018 fue elegida para participar en un workshop en Amsterdam con el aclamado maestro John Riley. En la actualidad es parte del programa “Berklee Institute of Jazz and Gender Justice”, dirigido por Terri Lyne Carrington