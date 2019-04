$!Ivy Queen le recuerda a Anuel AA que ella es “La reina del reguetón”

“Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reguetón. ¡¡¡Los números no mienten!!! Kobe era el Rey pa sus tiempos, pero ahora es LEBRON!!!!!!!, publicó el intérprete de “Hipócrita” en compañía de un emoticon de una carita pensativa.

Residente opina

El rapero Residente mandó un mensaje a los jóvenes fanáticos y a los artistas nuevos. “El género lleva años batallando con la puerta cerrada. Ha sido bien difícil abrir esa puerta. Hay que respetar a la gente que lleva años en esto. No me hablen de números, cabrones. McDonalds hace dinero, pero la comida de McDonalds es una mierda. Los números se compran, ¿pero tú sabes lo que no se puede comprar? Lo que no se puede comprar es el respeto y si tú eres rapero y no tienes respeto no tienes nada”.