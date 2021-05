Ivy Queen responde a comentario de bullying: “Nací mujer y me amo”

La reguetonera puertorriqueña Ivy Queen explotó en las redes sociales por un 'meme' de bullying, que ponía en duda su condición de mujer.

La pionera del reguetón dijo, primero en una publicación compartiendo la imagen burlona hacia su persona, que no tiene nada en contra de la comunidad LGBTQ, pero que no es travesti, ni hombre, como por años la han señalado sus detractores.

Luego en un video de unos seis minutos se expresó sobre el tema y lamentó como las personas dañinas utilizan el bullying para afectar la autoestima de las personas.

"Un 4 de marzo mi madre, Santa Rodríguez, que vive en Añasco, Puerto Rico, tuvo a su primogénita, Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, nací mujer. Di a luz a Naiovy Kháli Star Sánchez, mi hija, que nació mujer... Este post es tan desagradable porque me está llamando mari##n". Si yo hubiese nacido hombre y salido gay, yo hubiese sido el cisne más furioso y espectacular del planeta. Nací mujer y apoyo a la comunidad", expresó la intérprete de "Qué lloren" de 49 años.

Dijo que una persona tiene derecho a hacerse los cambios que quiera. "Por eso es que tanta gente se ahorca, toman pastillas, porque no aguantan que lo usen de zafacón... Me da pena que una tenga que lidiar con esas cosas, por todas aquellas personas que están pasando lo mismo. No comparta esos memes, no coopere con esos parásitos emocionales", consideró la artista boricua.

"El bullying es real, el cyberbullying es real y no parece tener fecha de expiración", lamentó.

La respuesta de la "Reina del reguetón"

“Payaso tú que me hiciste este meme: Nadie merece que conviertan su transformación en chiste y burlas! Nadie debe incitar a la mofa e insultos para ganar atención y seguidores en las redes sociales”, escribía visiblemente enfadada.

“Tapé tu nombre porque mientras tú obtienes shares de parásitos compatibles con tu putrefacción emocional, yo posteo el mismo meme con orgullo. Porque la mejor decisión de mi vida fue QUERERME, convertirme en madre, dejar de fumar cigarrillos, ir a dermatólogos, clínicas de estética, buscar ayuda de profesionales y tomar el control de mi vida”, añadía con un mensaje claro de autoestima.

Ivy Queen afirma que ha optado por las operaciones estéticas para sentirse mejor, De hecho, puede notarse con el pasar del tiempo los retoques: “Cielaaaaa no le des a nadie el poder de arruinarte un momento que decidiste regalarte, has hecho mucho por llegar hasta aquí tú corazón escucha todo lo que tú mente le dice. Procura abonarte apropiadamente siempre”, concluyó.