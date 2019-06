$!Ivy Queen revela su hija no sabe que es artista

La diva del reguetón, Ivy Queen, reveló en una entrevista con la revista People en Español que su hija no sabe que ella es artista. “Mi hija no sabe que yo soy artista. Ella no sabe quien soy yo”, afirmó.

La pequeña Naiovy, de 5 años, está viviendo su niñez alejado del mundo del espectáculo.

“Nosotros tratamos de dejarle la inocencia lo mayor posible, una inocencia y una infancia natural. Ya cuando ella sepa quien es su mamá y quiera preguntar, pues ahí nos toca decirle, si le interesa”, informó la denominada “caballota” del género.

Ivy Queen trabaja en su álbum “787” que es el código de área de Puerto Rico. “Se me ocurrió esta idea de agarrar pedacitos y estribillos de canciones que fueron legendarias en el género del reguetón, cantadas por hombres hacia las mujeres, “Gasolina”, “Mírame”, dijo a la revista.

De esos pilares del ritmo urbano declara que tiene buena relación con Daddy Yankee, aunque no han grabado juntos.

“Nunca hemos tenido la oportunidad [de grabar juntos]. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y la cosa fue creciendo. Uno agarró por aquí, otro agarró por allá”, dice Ivy Queen. “Eso es una incógnita que han tenido los fans, no es que haya una animosidad entre Raymond y yo”.

Ivy ha confesado en otras ocasiones que es muy hogareña; le encanta cocinar y pasar tiempo con su hija.