J Álvarez se reinventa y estrena “Monotonía”

Con ritmo romántico, J Álvarez lanza “Monotonía”, tema que se desprende de su próxima producción musical, “El Jonson” the soundtrack. La versatilidad de J. Alvarez lo ha llevado a tener una carrera solida llena de éxitos, ya que siempre se reinventa, entregándole a sus fanáticos una variedad de música, que los mantienen leales al cantante urbano. “Monotonía” se trata de una relación que debido a la falta de confianza y demasiado orgullo y peleas, se pierde la magia de la unión, algo con lo cual muchas parejas se pueden identificar.

El alter-ego de “El Jonson” de J. Alvarez es un personaje de negocios, con mucho dinero y sobre todo extremadamente inteligente, como un filosofo. “Decidí en “El Jonson” porque pienso que es una manera de poder expresarme de otra forma, que conozcan otra parte de mi, a través de este personaje, y a la vez es una forma de darle algo diferente a mis seguidores”, comento J.

En estos tiempos de cuarentena, J. Alvarez se ha dedicado a estar en su estudio en casa, adonde le pone los toques finales a su nueva producción discográfica, al igual que enfocado en los artistas de su disquera “On Top Of The World Music”, como Carlitos Rossy, Jonna, entre muchos otros. Pronto ya estará en el mercado “El Jonson” The Soundtrack.