$!J Balvin está indignado con los Latin Grammy pese a nominación; pide a urbanos no ir

El cantante urbano J Balvin se encuentra nominado a los Latin Grammy 2021 en las categorías Canción del año y Mejor canción urbana por el tema “Agua”.

No obstante, ha explotado contra los premios de la Academia Latina de la Grabación porque, a su juicio, no valoran a los artistas urbanos. Y se fue más lejos: llamó a los colegas del género a no asistir a la ceremonia.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió el intérprete de “In da Guetto” en Twitter.

Como si fuese la protesta del 2019 que motivaron muchos reguetoneros con la consigna “Sin reguetón no hay Latin Grammy”, el artista colombiano fue el primero en llamar a un boicot en este 2021, es decir, que ningún urbano vaya.

“¡Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR! es decir, todos porque somos un movimiento”.

Juan Ozorio Balvin, su nombre de pila, quien recientemente lanzó el álbum “José” no ha especificado las razones de su molestia con la premiación.

Mientras tanto, otros urbanos sí están nominados en la 22° entrega de los premios que se llevará a cabo el 18 de noviembre y se realizará de manera presencial en el MGM Grand Garden Arena.

Bad Bunny es uno de los candidatos para llevarse el gramófono por el “Álbum del año” por “El último tour del mundo”. Compite con “Vértigo”, Pablo Alborán; “Mis amores”, Paula Arenas”; “Salswing!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta; “Mis manos”, Camilo; “Nina, Tom, Vinicius”, Nana Caymmi; “Privé”, Juan Luis Guerra; “Origen”, Juanes; “Un canto por México, Vol. II”, Natalia Lafourcade; “El madrileño”, C. Tangana.

El anuncio de los nominados se dio a conocer este martes 28 de septiembre.