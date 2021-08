$!J Balvin graba videoclip con Tokischa

El famoso cantante urbano colombiano J Balvin se encuentra este viernes en República Dominicana filmando el videoclip de un nuevo tema con la controversial exponente urbana criolla Tokischa.

La tarde de este 20 de agosto se volvió viral una fotografía del intérprete de "Mi gente" en un barrio de la capital emulando estar vestido del antiguo uniforme escolar nacional mientras Tokischa estaba vestida de un estrambótico look verde y subida en un carro de igual color.

Esto viene dos semanas después de que la controversial rapera grabara con la cantante española Rosalía, quien también recorrió varias zonas populares de la ciudad para filmar el video.

Se desconoce si Rosalía y Balvin saldrán juntos en el mismo tema o no. En algunos portales urbanos se indica que Balvin supuestamente estaría grabando el remix de "Desacato escolar", un dembow explícito, cuyo video que recreó a estudiantes de las escuelas públicas hizo que el Ministerio de Educación enviara una advertencia a Yomel El Meloso, con quien Tokischa grabó la canción en octubre del 2020.

En efecto, toda la polémica que ha levantado la joven rapera es con el fin de promocionar sus nuevos proyectos con artistas internacionales.

Se recuerda que el pasado 5 de agosto el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa condenó las acciones de la exponente urbana, quien hizo una sesión de fotos semidesnudas y en poses sexuales en el Santuario de la Virgen de la Altagracia en ese pueblo de la provincia La Vega.

En una publicación en las redes sociales, la autoridad municipal rechaza la actitud "irreverente e irrespetuosa de la joven Tokischa, quien faltó a las normas éticas y los valores morales que rigen la convivencia civilizada y ejemplar de nuestro municipio".

Balvin y su avión privado.

El multipremiado reguetonero colgó hoy una imagen de su nuevo avión privado y se cree que llegó a Santo Domingo en su nueva "montura".

“De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevará en su carro. De montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros. De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país, a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies", escribió en una larga publicación.

Agregó: "De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase, a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos, y ahora así, pasar a mi tercer avión. Aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande, Jose PD: Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, pues yo valgo lo mismo sin todo esto!”.