$!J Balvin: Primer latino en el festival Festival Lollapalooza 2019

Luego del éxito obtenido en Coachella, ahora se prepara para otro gran festival que no acostumbraba tener música latina en su cartelera, tanto así que el colombiano será el primer artista latino en presentarse.

Balvin ha logrado catapultarse a nivel internacional gracias al éxito del tema “Gente”, cuyo remix contó con la participación de Beyonce. Además, las canciones “‘Reggaeton’ y ‘X’ también han tenido una gran pegada. Es por eso que no es de extrañar que su set en Coachella haya sido un gran éxito. Allí el colombiano aprovechó para cantar temas de sus ídolos boricuas Daddy Yankee y Wisin & Yandel. Con “La gasolina” y “Rakata”, puso a los californianos a bailar como si se tratara de un concierto en Latinoamérica. Ahora, el turno le llega a otro festival en donde los latinos no estaban siendo representados. Balvin será una de las figuras del festival que se celebra en Chicago entre el 1 y 4 de agosto, en el que actuarán también Ariana Grande, Childhish Gambino, Twenty One Pilots, The Strokes, Tame Impala, Flume y The Chainsmokers.

Sobre el festival

Lollapalooza1 es un festival musical de los Estados Unidos que originalmente ofrecía bandas de rock alternativo, indie y punk rock; también hay actuaciones cómicas y de danza. Concebido en 1991 por Perry Farrell, cantante de Jane’s Addiction, Lollapalooza se realizó anualmente hasta 1997 y fue revivido en 2003. El festival encapsula la cultura joven de los años 1990. “Generación Lollapalooza” es a veces sinónimo de “Generación X”.