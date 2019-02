J Combes trae merengue para la juventud

Tras hacer una reflexión de que en los últimos años el merengue ha estado dirigido a un público adulto, el joven cantante J Combes trae una propuesta para la juventud, con una temática diferente y que plasma en su primer corte musical “Te pedí tu Wahatsapp”.

Recalcó que el merengue que se ha propuesta hacer es aquel orientado a un público joven, al que escucha música urbana, que está identificado con las redes sociales y con todo lo que está pasando en este momento.

“Mi plan es convertir la música urbana en merengue. Te pedí tu Whatsapp es un tema inédito y desde hace aproximadamente un mes que está sonando en toda la radio y también lo estamos promocionando en nuestras plataformas digitales. Es un merengue muy particular, pero no me quiero encasillar en su solo estilo, porque a mí me gusta la música”, expresó.

En la actualidad ya tiene varios temas casi listos, canciones que han sido éxitos en las voces de famosos reguetoneros, los cuales está llevando a merengue, pero con una música que se adapta a la juventud.

“Te pedí tu Wahatsapp” tiene colores al estilo Rita Indiana, y una mezcla de lo que está haciendo Gabriel y ese estilo lo da la sustitución del piano, como centro rítmico en los acordes, por una guitarra eléctrica. Pero además, tiene el sello de J Combes.

Desde pequeño, J Combes mostró actitud por el canto, la pintura, y la escultura. Más adelante se dedicó al diseño gráfico, programación y animación por computadora

Durante su adolescencia tocaba batería e inició de manera empírica a toca guitarra y piano. Pero además se enfrascó en aprende los programas de computadora para hacer música. En la actualidad es director de la Academia Multimedia SDQ Training Center y profesor de la universidad APEC en la carrera de Publicidad y Diseño Gráfico.