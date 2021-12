$!Jacqueline, la rubia de La Artillería está de regreso

Con la misma coquetería de siempre, esa vitalidad y alegría regresa la reconocida cantante Jacqueline Bello, quien fuera vocalista de la orquesta Los Toros Band y figura fuerte de la orquesta La Artillería.

Estrenando el tema “Lo que pida te lo doy”, una composición y arreglos de Peña Suazo, la cantante relanza además la orquesta La Artillería de la cual logró ser dueña del nombre y volver al ruedo musical.

Ella, quien en los 90 revolucionó el frente de las orquestas mostrando sus dotes de cantante y bailarina de lo feliz que se siente con este regreso y más por el genuino apoyo que le están dando las emisoras y las plataformas digitales a su música.

“En noviembre del 2020 me dieron el nombre de la Artillería, no pude hacer mucho por la pandemia del coronavirus, pero ahora me activé y vengo con otro concepto musical en la que estoy yo al frente y tres cantantes más”, dijo la artista en un comunicado de prensa.

Además de este tema Jacqueline está trabajando en el lanzamiento de un disco de merengue el cual está siendo trabajado por los músicos más profesionales de la actualidad.

La artista realiza una gira por programas de radio y televisión para promocionar su más reciente trabajo musical.

“Estoy contenta y feliz por el resultado bonito que estoy viendo en cada lugar, dejó claro que vengo para quedarme y que busco que nuestro ritmo se mantenga arriba y con un buen concepto”, agrega. La orquesta en el país está integrada por un frente de hombres siendo ella la mujer líder. También se hace acompañar de los mejores músicos, lo que la tiene contenta en presentar una banda que le darán la oportunidad de mostrar nuevamente su versatilidad.