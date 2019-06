Jandy Ventura evoluciona su merengue y lo mezcla con jazz y trap

“Esta es una era de las colaboraciones, lo que sucede es que en nuestro país no han sabido hacerlo. Hoy las grandes disqueras posibilitan alianzas para estimular el negocio”, comentó.

La producción musical ya está en las plataformas digitales y desarrollan una promoción con el propósito de captar la mayor cantidad de audiencia. “Juan De Dios Ventura Martínez, uno de mis hijos lleva la música en las venas y con el hago el tema El baño, título de Enrique Iglesias. Además está la participación de Silvio Mora, Rafely Rosario, Darlyn Madé, Franklin The Boss, Black Jonas Point, Meléndez Levita, José Oscar de los Santos, La Materialista y la colaboración que junto a Johnny Ventura y a Jochy Santos. Con mi padre son dos temas que hicimos”, reseñó.

Lo que antes competían, hoy se asocian para lograr objetivos comunes. Se juntan para invertir en dos productos (artistas) y le sacan provecho a ellos. Aquí la mayoría no tenemos disqueras y algunos lo que tienen son acuerdos de distribución. Por ejemplo, yo invito a cualquier artista a cantar conmigo, pero eso no significa que el está en un negocio de inversión conmigo que es lo que hacen las disqueras”, argumentó.

Ese es uno de los grandes escollos que tienen los merengueros dominicanos, porque en el movimiento urbano la situación se lleva de otra forma, sobre todo si es internacionalmente. “Es el gran problema que tenemos, por ejemplo, mi padre tiene colaboraciones con artista urbanos, pero estos generalmente no le dan el soporte en la promoción. Yo tuve una buena experiencia con La Materialista en la grabación de un tema que hicimos una gira promocional juntos. Es por eso que en los últimos días me he reunido con muchos artistas urbanos para que aquí se haga lo que está aconteciendo fuera de República Dominicana con la gran cantidad de colaboraciones y que dejen los egos de lado por el bien de la música”, alegó.

A Paso Fino cuenta con títulos como “Por la fulana de tal”, un tema escrito y producido por Ruddy Ventura y Dj Rasuk; “Tu negro chulo”, Yo a Ti Te Amo” “Hace calor”; “Bailando”; “Dame tu vida” ft La Materialista; Ellas Quieren un Viejo” ft Johnny Ventura; “Tu chupa ft, Johnny Ventura, Jochy Santos” y “Mueve tu cintura”, entre otros completan están en el álbum.

Medios

La música urbana es el género que mayor difusión tiene en las emisoras. A esto se le suma lo complejo que resulta llegar a un canal de televisión porque muchas agrupaciones, al no tener respaldo económico visitan muy poco los programas por lo que implica movilizarla.

“Los merengueros no han dejado de grabar, recientemente han salido discos de Milly Quezada, Gabriel, Juan Luis Guerra, mi papá (Johnny Ventura) o Vladimir Dotel y Vicente García que presentaron música con la presencia del merengue. Sin embargo debo decir que nosotros hemos perdido mucho terreno en la televisión, porque lo hemos cedido de alguna manera. Muchos estamos cómodos económicamente y a veces resulta muy cuesta arriba salir para hacer una televisión o los músicos se han puesto muy exigente, en mi caso no sucede, porque cuando me solicitan estoy, sin embargo en muchos casos los músicos exigen un pago, contrario lo que acontece con los urbanos, que son tres o cuatro”, reflexionó.

Cuando habla de la falta de promoción del contenido de lo que hacen los merengueros también incluye en ese punto a que, por ejemplo, los cantantes urbano cuentan con más emisoras. En cambio en las otras existe una programación variada, lo que va en detrimento del género, aunque que reconoció que existen estaciones radiales que los fines de semana le dedican muchas horas. “Es preciso destacar también que hay muchos que viven del merengue de recuerdo, nos colocan, pero hace falta más énfasis en ese sentido”, sostuvo el artista.