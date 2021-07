$!Janina Rosado marcó su territorio con la calidad; ha recibido ocho Latin Grammy

“Mi sueño era estudiar música. Yo valoro la música, vengo de una familia de músicos, mi padre fue mi profesor, estudié en Santiago. Acudía al Conservatorio Nacional de Música en el verano para formarme. En ese momento no podía vivir en la capital, mi sueño siempre fue ir a una universidad, pero mi padre no tenía recursos económicos para ello. Pero cuando tuve el chance de hacerme licenciada, lo hice, porque ese era mi sueño. Dios me dio la oportunidad de hacerlo ahora y lo valoro mucho más en este tiempo”, recordó la artista.

Pero estar al lado de un artista de la dimensión de Juan Luis Guerra no la marea. Rosado no había logrado su licenciatura en música, y hace poco tiempo se graduó junto a un grupo de músicos e intérpretes que cursaron sus estudios en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Comenzó su labor junto al laureado Juan Luis Guerra en 1988 y al revisar lo que ha representado estar en la banda, asegura que ha sido una escuela. “Eso siempre lo digo, Juan Luis Guerra es una escuela. Cuando un cantante tiene que salir a cantar tres minutos y medio, lo que dura una canción, detrás de esa persona que interpreta existe un arreglista, un compositor, músicos, un productor, pero cuando esa persona es Juan Luis Guerra, tú aprendes mucho de canto, de música, he aprendido hasta a tocar con una guitarra, porque he acompañado a una persona que cuando se sube a un escenario tiene el conocimiento de cómo debe escucharse un instrumento”, comentó.

Casi 40 años

Haber logrado ocho Latin Grammy tiene un gran impacto para un artista. Para la nativa de Santiago Rodríguez, es el resultado de casi cuatro décadas de labor en la música.

“Cuando veo el rincón donde están colocados los Grammy, yo pienso en mi papá, cómo aprendí en el patio de mi casa, cuando se empeñaba en que tenía que estudiar música. En mi casa eso era obligatorio. No lo deseaba, pero al final me encantó, ha sido mi pasión. Esos premios me dicen que ha valido la pena haber dedicado mi vida a la música, más siendo mujer porque siempre es más difícil, porque en ocasiones no tenemos las mismas oportunidades”, acotó.

Rosado aclaró que no ha sentido la discriminación en la música, porque en su caso labora en un grupo integrado por hombres, y es la única mujer. Allí siempre ha tenido a una familia, se siente privilegiada allí.

“Pero hablo de la complicación que representa para una mujer ser arreglista, pianista, tener que estar viajando para los pueblos, ese tipo de cosas, que no es tan común”.