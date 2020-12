$!Javi Grullón se presenta este viernes en Chao Teatro

El cantautor dominicano Javi Grullón llega este viernes 11 al escenario de Chao Teatro, luego de varios meses sin presentarse en vivo, en un concierto completamente vendido.

El show “Javi en íntimo” contará con todos los protocolos sanitarios indicados por los organismos pertinentes en el país, como el debido distanciamiento, desinfectar cada área, uso obligatorio de mascarilla y establecimiento en un 50% de su capacidad.

El repertorio de Javi incluye temas como “Mil años”, “Cómo me gusta”, “Ámame” y “Dejarte ir”, entre otras, todas de su autoría y música.

“Estoy muy emocionado. Es mi primer concierto íntimo y me siento muy feliz del apoyo que he recibido. ¡Sold out! Un gran encuentro para cerrar este difícil año”, sostuvo el artista.

“Javi en íntimo” se iniciará puntual a las 6:30 PM, con una duración de aproximadamente una hora y 45 minutos.

La apuesta del cantautor da continuidad a la programación que está desarrollando Chao Teatro, ubicado en el centro comercial Ágora Mall.

Esta es una opción para pasarla bien.