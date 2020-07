$!Javi Grullón sobre Ivanova: “Fue mi hermana linda y amiga incondicional”

La partida de la cantante y actriz dominicana Ivanova Rodríguez a los 33 años ha enlutado a clase artística.

Víctor Rodríguez, el hermano de la cantante que desde el 2013 estaba radicada en Miami, confirmó la triste noticia en su cuenta de Facebook. Y agregó que la joven entró en estado de coma tras descubrírsele un tumor en el cerebro y pulmonía bilateral. Aparentemente murió en el hospital Presby Puerto Rico.

La joven se destacó en el teatro musical en obras como "Hairspray" y "West Side Story" y en la música como vocalista del desaparecido grupo de rock local El Diario de Nadie.

Uno de sus amigos desde adolescentes, Javi Grullón, lloró la partida de Ivanova, a quien consideró su hermana. Los jóvenes se iniciaron en el mundo artístico gracias a la destacada teatrista Nuryn Sanlley.

"Iva fue mi hermana querida. Iniciamos juntos en los medios de la mano de Nuryn Sanlley hace más de 13 años, unidos por nuestra pasión por el teatro musical. Esto hizo que mantuviéramos una relación cercana, especialmente con Karla, mi esposa, ya que ellas se convirtieron en mejores amigas", declaró a Diario Libre Grullón visiblemente afectado.

"Esta noticia me partió el alma, son de esos momentos en que quisieras que fuera todo una mentira", expresó.

Para el también cantante y actor, el tiempo dará la fortaleza de seguir hacia delante a todos los que la conocieron porque eso es algo que ella misma hubiese querido.

De su personalidad, Javi Grullón la calificó como alguien alegre. "A Iva siempre la recordaré por su simplicidad y pureza, por su generosidad y alegría. Mi hermana linda y amiga incondicional. ¡Sé que ahora tenemos un ángel que siempre velará por nosotros!", concluyó.

Mientras que la cantante Techy Fatule, a través de sus redes sociales la calificó como una artista completa, un ser humano bueno y transparente. "Tan alegre y solidaria. Te dabas completamente en todos los sentidos. Supiste vivir", resaltó.

"Gracias por querer tanto a mi hermana. Por regalarme tu amistad. En mi familia te vamos a extrañar mucho. @ivanovarodriguez", expresó Techy, mientras que Karla le dedicó un "Te amo" junto a una fotografía en su Instagram Story.

La actriz Diana Pou, con una imagen junto a un grupo de amigos entre los que se encontraba Ivanova, escribió que encontró la referida foto la mañana de este viernes mientras caminaba en el parque y pensó en ella, sin saber que más tarde se enteraría de su partida.

"Duele mucho saber que has partido. No lo entiendo, pero algún día lo entenderé. Para todos los que te conocimos nos dejaste bellísimos recuerdos. Siempre feliz, siempre positiva y con una energía que llenaba todo un cuarto de luz. Contigo viví la experiencia teatral que más ha marcado mi vida: "High School Musical On Stage" donde crecimos todos juntos en el arte hasta el día de hoy. Agradezco mucho a la vida el haberte conocido y haber sido testigo de tú grandeza. Vuela alto Iva y actúa, canta y baila para todo el cielo. Descansa en paz ❤, escribió la actriz Diana Pou en su cuenta de Instagram junto a varias fotografías.

A principios de semana, Ricky Martin, su artista favorito, incluso grabó un video con el propósito de enviarle ánimo y verla reaccionar.

Detalla el periodista Samir Saba que la artista actuó en varias propuestas de teatro musical (Hairspray, en el año 2009 y West Side Story en 2010) y cine (Lotoman, en 2011) del país, donde hace el papel como cajera de un supermercado e interactúa con Raymond Pozo. También participó en programas de televisión (Co-conducía El show de Carlos Alfredo) y fue la vocalista del desaparecido grupo de rock local El Diario de Nadie.

Ivanova era una apasionada de las obras de teatro musicales y nació en Puerto Rico, de padres dominicanos.

Una nota publicada en el año 2013 en varios medios precisa que la actriz se fue a Estados Unidos a conquistar sus sueños de actuar en la meca del cine, Hollywood.