JBalvin habla de su orientación sexual y niega romance con cantante de Piso 21

SANTO DOMINGO. El cantante urbano colombiano JBalvin nuevamente respondió los cuestionamiento sobre los rumores de que es gay durante una entrevista con un programa radial colombiano.

Ante los cuestionamientos Balvin primero se rió, pero luego indicó: “Si yo fuera gay, yo sería “la reina del reguetón”.

Después, también agregó en la entrevista —en la que también se refirió a su problema de depresión— otra frase para ratificar su condición sexual: “A mí me encantan las mujeres”.

El tema no paró ahí, pues el cantante luego hizo una comparación con otro de los tantos chismes que podrían inventarle.

Balvin señaló que aunque le parecerían jarto esa falsa información, él seguiría viviendo su vida y pasándola bien.

“Es chistoso, a mí me da más bien es risa. El día que digan que soy un ladrón tampoco me voy a sentir mal porque no lo soy [...] No me enojaría, pero diría: ‘¡Ay, qué peye [desagradable]!’, como decimos nosotros acá en Medellín”, expresó, y puntualizó: “Entonces, si dicen que soy gay, ¡ay, pues parce, qué vamos... pero yo paso muy bueno!”.

También se expresó sobre su espiritualidad y que se practicaría una eutanasia y se la practicaría a un familiar si se lo solicita.

Estas declaraciones del cantante se pueden oír desde el minuto 28:05 del siguiente video publicado en Facebook.