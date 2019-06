$!Jennifer López habla sobre su boda con Alex Rodríguez

JLo y A-Rod han vivido su relación de forma muy pública desde que en marzo salió a la luz que habían estrenado noviazgo. Por tal razón su enlace no puede pasar desapercibido.

La cantante y actriz habló de la fecha en la que planea casarse con el exbeisbolista de origen dominicano Alex Rodríguez.

“(Será) pronto. Pronto. No tan pronto, pero pronto, el próximo año”, dijo en un vídeo que compartió en su canal de YouTube, y cuyas declaraciones fueron compartidas en el portal de farándula E!.

“Me gustaría una gran boda y me gustaría casarme esta vez en una iglesia”, continuó. “Nunca he sido casada en una iglesia y he estado casada tres veces, y una vez fue nueve meses y una vez fue 11 meses, así que realmente no cuento eso. Pero estuve casada con Marc durante 10 años, con los niños”, repasó.

La artista hizo referencia a su primer matrimonio con Ojani Noa, y al segundo con el coreógrafo Cris Judd.

“Yo era muy joven las dos primeras veces que intenté casarme. Estoy diciendo ‘intentar’ casarme”, dijo. “Parece que en esta vida, siempre estás rodeado de gente, nunca te sientes solo. Pero es muy solitario”, mencionó.

“Entonces siempre quieres tener a alguien contigo, alguien”, añadió. “Entonces, sentí que si me caso, sentiría que siempre tendría a alguien. Pero no es así como funciona la vida. Eso no es lo que pasa. Es una mala razón para casarse. No la correcta. La equivocada. La correcta es cuando encuentras a alguien que realmente te hace sentir mejor “.

“La diva del Bronx” estuvo casada en tres ocasiones: la primera con Ojani Noa, aunque su matrimonio apenas duró un año (1997-1998); el segundo esposo de la cantante fue el actor y coreógrafo Cris Judd, aunque ese enlace terminó en divorcio en ocho meses (2001-2002); el tercero en esa lista fue Marc Anthony, con quien la neoyorquina se casó en secreto en junio de 2004. La ruptura llegó en julio de 2011. De aquella relación nacieron Maximilian David y Emme Maribel.

El deportista de origen dominicano estuvo casado con Cynthia Scurtis, de quien se divorció en 2008 tras cinco años de matrimonio. Es padre de dos niñas, Natasha y Ella.