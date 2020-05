$!Jennifer López revela cuál es su costumbre para mantenerse positiva en cuarentena

La cantante Jennifer López ha detenido su apretada agenda por el coronavirus. Aunque la “Diva del Bronx” tuvo un buen comienzo luego de su presentación en el Super Bowl los planes de boda con el expelotero Alex Rodríguez no tienen fecha cercana, pero esto no le ha quitado el optimismo a JLo, quien este fin de semana envió un mensaje de inspiración a los fanáticos.

Jennifer López confesó a sus seguidores que tiene una costumbre diaria de dar las gracias por todo lo acontecido. Y manifestó que al levantarse enumera tres cosas por las cuales agradece y por igual en la noche ella destaca tres cosas buenas que pasaron; de esta manera se mantiene positiva en medio del confinamiento y acompañada de sus hijos Max y Emme y A-Rod.

JLo motivó a sus 119 millones de seguidres en Instagram a que hagan lo mismo: “En este momento, cuando es tan fácil deprimirse y pensar en todas las cosas que van mal y en lo que no tenemos y no sabemos las respuestas... Me acostumbro a decir tres cosas que agradezco. Tan pronto como abro los ojos y luego en la noche, cuando estoy acostada en la cama, enumero tres cosas buenas en voz alta que sucedieron ese día. Podría ser cualquier cosa... y trato de cambiarlas para que no sean lo mismo todos los días. Mantente positivo y seguro. Los amo y los extraño a todos... Pronto estaremos juntos”, escribió la “Diva del Bronx” en varias imágenes saltando desde el jardín.

En otra publicación, la también actriz y bailarina recordó su participación en el Super Bowl con varios videos ensayando junto a Shakira.

Sobre su relación con Rodríguez, la prensa internacional señala que tan pronto pase la pandemia a-Rod y JLo se casarían en Italia.