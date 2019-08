$!Jennifer López se convierte en madrina musical de dominicano

“JLo ha sido un ángel para mí y me ha dado la patadita de la suerte; es una reina muy exigente en todo lo musical, escuchó mi música y la puso en su espectáculo y parece que le gustó, soy el primer latino que la acompaña en su gira como cantante y le doy gracias de Dios por esta oportunidad”, dice Ayden, quien luego de concluir sus compromisos con la artista se dedicará a promover su música en la tierra que lo vio nacer, así como en diferentes mercados de América Latina y Europa.

Nació en Los Mina, en Santo Domingo, desde donde partió a los Estados Unidos, apenas un jovencito, y es en las calles de Brooklyn, Nueva York, donde se impregna de expresiones musicales como el Reggae, Hip Hop y R&B.

La articulación de esos elementos, fusionado con la música tropical, como el merengue, la salsa, y la bachata que escuchaba en su casa, lo le ha posibilitado los colores y la sonoridad rítmica que expresa y expone en su música.

Es así como ha podido tener presencia en la comunidad de los artistas del Powerhouse dentro de la comunidad Bet Music Matters.

“Me gusta todo tipo de música, y me gustaría convertirme en el primer artista latino que cante en diferentes idiomas, para lo cual me estoy preparando, pues me encanta la evolución musical”, dice.

Un aspecto resaltable es que como compositor, Ayden ha escrito para Vivian Green, K Michele, Kelly Rowland, Meen Mills y Mario, lo que abona credenciales en su incipiente carrera.

Para finales de este año tiene programado el lanzamiento de su primer trabajo de Latin Pop, con el que espera desplegar su potencial artístico.

Su propuesta cuenta con el apoyo de la firma Latina Entertaiment, Inc. de la comunicadora Laina Neptune, que ya hizo su lanzamiento en Nueva York para los medios de comunicación, y es la responsable de su manejo en la urbe.