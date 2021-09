$!Jennifer López y Ben Affleck no se siguen en Instagram y las redes arden

Las redes sociales están que arden con el bombazo hecho público por el medio TMZ, donde revelan que los integrantes de la pareja del momento, Jennifer López y Ben Affleck no se siguen en Instagram.

Según se hace notar en el sitio esto no ha pasado desapercibido y ahora algunos preguntan si esta será la clave del éxito de su romance.

Ben sigue a 94 cuentas y JLo a 1.316, y en todo este tiempo no se han hecho ‘follow’ entre sí. Aún así, la cantante sí que ha subido fotos con él (sin etiquetarle).

Al parecer, la única interacción que los involucra a ambos en meses recientes fue cuando a mediados de julio pasado ella le dio un ‘like’ a una foto del actor que fue publicada desde una cuenta de fans de la pareja.

Pues bien, mientras que ellos no se han pronunciado sobre esto, el ‘fandom’ considera que puede haber dos razones: la primera, que no se siguen porque Instagram no es una red social por la que hablen y simplemente la tienen para autopromociones de sus cosas y fotitos varias que suben (de hecho, Ben es superpoco activo en esta red social) y puede que ni siquiera haya caído en la cuenta de seguir a JLo.