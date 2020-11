$!Jhay Cortez celebra a Kobe Bryant en nueva canción

“¿Quién iba a pensar hace tres años que una canción de trap iba a estar nominada a unos Grammy?”, dijo. “(Estoy) súper agradecido que la gente está tomando en cuenta el trabajo que uno le pone en la producción, en la mezcla, en los coros, no importa qué género sea”.

El intérprete de “Easy” y “No me conoce” destacó que “Medusa”, cuyo título hace referencia al logotipo de Versace, es un tema de trap.

El artista urbano nominado al Latin Grammy Jhay Cortez dice que no le gusta mucho el deporte, pero celebra la “mentalidad mamba” del fallecido Kobe Bryant.

El video comienza con una breve intro titulada “El precio de la fama” a la que sigue “Kobe en LA”. Jhay dijo que quiso unir ambas canciones de su próximo álbum en un mismo proyecto visual.

“Con este (disco) me di a la tarea de darle a la gente un Jhay Cortez más puro, encontrarme más como artista y no lo digo en cuestión de cantar sino de hacer arte y eso es a lo que me estoy dedicando, este video es arte”, dijo.

El cantautor señaló que, ante los cierres de discotecas y bares debido a la pandemia, quiere proporcionar a los fans algo de música que los estimule auditiva y visualmente.

“Lo veo más como una experiencia. Este video y este disco es más una experiencia que solamente una canción y eso es lo que yo quiero darle a la gente”, dijo.

Actualmente tiene otro tema en los primeros lugares de las listas de popularidad, “Dákiti” con Bad Bunny, cuyo video también se filmó en Los Ángeles. Cortez dijo que con este tema quería hacer un “palo global” que le gustara a gente de todas las edades.

“Estoy contento de que no me equivoqué. Siempre tuve la visión de que era un tema gigante y Bad Bunny también la tuvo, por eso nos unimos”, dijo.