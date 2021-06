$!Jhoel López: “Habrá un antes y un después de la televisión en el país con The Voice Dominicana”

El comunicador Jhoel López está contando las horas para el estreno de la versión dominicana del popular reailty show internacional The Voice. La competencia de canto se estrena el 4 de Julio de 2021, entre 8:00 pm y 10:00 pm por la señal de Telesistema canal 11.

López ha sido uno de los últimos en anunciarse en el equipo de The Voice Dominicana, y junto Luz García, tendrá la responsabilidad de conducir el show de canto más visto en el mundo.

“Los ejecutivos me contactaron gracias a mí perfil y pensé !WOW!, yo que produzco televisión y sigo la televisión Internacional, sé que es el programa más visto del mundo, acepté de inmediato y estoy dispuesto a dar lo mejor de mí en esta gran oportunidad, no tengo duda que habrá un antes y un después de The Voice en la TV dominicana; hasta ahora he vivido una anécdota muy gratificante justo al entrar al show, es que hace un tiempo, conocí a Nacho en un grupo de Whatsapp donde nos incluyeron, de allí empezamos a hacer una amistad virtual, que consolidamos a nivel presencial, cuando estuvo en el lanzamiento oficial en el país y ahora somos súper panas, ha sido muy grato”, dijo a través de un comuncado de prensa enviado a Diario Libre.

Su carisma, alegría y amplio conocimiento de la animación, contagia en cualquier escenario y también expresa una gran emoción, en cuanto hacer dupla con la elegancia y formalidad que representa Luz García en esta primera temporada de The Voice Dominicana.

“Luz es como mi hermana, la conozco desde hace más de 20 años, siento tranquilidad y satisfacción compartir este proyecto con ella que para ambos es importante, la respeto mucho y estar a su lado es sinónimo que vamos a pasarla bien”.

El talento es una pieza importante, pero el carisma, la seguridad, ser orgánicos, subir al escenario a entregarlo todo, no fingir ni llenar un papel, son parte de las recomendaciones que Jhoel López les sugiere a los participantes que ya fueron seleccionados para las audiciones a ciegas.