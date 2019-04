JLo defiende a A-Rod: “Sé quién es Alex”

Para los que pensaban que Jennifer López estaba molesta con el expelotero Alex Rodríguez y que hasta le pudo dar un puñetazo luego de las acusaciones que hiciera el también pelotero José Canseco, de que ARod engañó a JLo con su exesposa, Jessica Canseco, están equivocados: “La diva del Bronx” defiende a su ‘Macho’ a capa y espada.

Y fue durante el programa radial “The Breakfast Club” en Nueva York cuando se refirió por primera vez al tema y rechazó todas las acusaciones que han llegado luego de Canseco.

“¿Sabes qué? Sé cuál es la verdad. Sé quién es [Alex]. Él sabe quién soy yo. Estamos felices”.

“No vamos a dejar que otras personas salgan y nos digan cuál es nuestra relación. Sé lo que es nuestra relación “.

A la cantante que pronto hará una gira para celebrar su cumpleaños número 50 le preguntaron sobre la pedida de matrimonio en Las Bahamas y Alex demostró que es todo un caballero y tradicional, pues, según dijo la propia JLo, este le pidió permiso a sus padres y manejó todo con suma discreción.

“Habíamos hablado un poco sobre eso, pero no sabía que me iba a proponer matrimonio ese fin de semana. Teníamos mucho trabajo en el resto del año y decidimos irnos solos a Las Bahamas en enero. Él llamó primero a mi papá y a mi mamá pidiéndoles su bendición, pero no le dijo a nadie. Y yo le dije: ¡Alguien te tuvo que ayudar!”, contó.

Por lo visto, la boda será muy pronto y sin problemas.

Vídeo del Gordo y La Flaca: