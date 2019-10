$!Joanne Lara vuelve a escena este sábado para brindar nuevas experiencias

Después de tres años de no tocar en vivo, al fin terminó la espera, vuelve a los escenarios Joanne. Una joven dominicana con una visión diferente de la música a refrescar a sus espectadores y hacerlos estremecer con su penetrante voz.

Joanne, intérprete de canciones como “The One Who Knows”, “Welcome to the air” e “Iconic”, vuelve a deleitar a su público con su nuevo repertorio y esta vez integrando nuevos músicos a la banda, para brindar una experiencia cargada de energía y emoción en vivo.