Joaquín Sabina: la culpa de que los jóvenes lo escuchen

SANTO DOMINGO. A principios de diciembre, Joaquín Sabina lanzó al mercado la versión en vinilo de su nueva producción “Lo niego todo”.

El cantautor español más influyente del siglo XXI consiguió que su disco número 18 fuese el más vendido en España en el año 2017. Y las filas de su fanaticada siguen engrosándose por gente cada vez más joven.

Acaba de explicar el fenómeno al periódico El Observador, de Uruguay, donde se presentó el 16 de diciembre, de esta manera: “Ese es un gran misterio y un milagro para mí. Yo creo que no es mérito mío sino culpa de los cantantes jóvenes que pase eso. Entre los de 30 o 20 años no veo un Bob Dylan, un Leonard Cohen. Hay un déficit en la educación, en los medios de comunicación, en la digitalización que hace que nadie tenga tiempo de escuchar un disco tranquilo o de componer tranquilo. Mis canciones tienen eso: cada verso está cuidado como una gardenia. No se habla por hablar. Pero no sé por qué me pasa eso”, opinó.

La crítica es contra un mundo que se le ha venido encima, y que el poeta trata de domar, de montarse encima de ese toro bravo a horcajadas.

Tras visitar Argentina y Uruguay en diciembre, Sabina se presentará el 30 de enero en Medellín y el 1 de febrero en Bogotá, las dos ciudades colombianas más importantes. El 4 de febrero estará en Puerto Rico. Desde el 8 hasta el 25 de marzo girará por varios estados mexicanos (24 y 25 en el Auditorio Nacional). Marzo lo hará girando por Nicaragua, Costa Rica, Salvador, y el 14 de marzo “Lo niego todo” aterrizará en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, de la mano de César Suárez Pizano.