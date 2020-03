Joe Veras informa comenzaron a pagarle deuda por fiestas populares

El cantautor Joe Veras se unió a las voces de varios artistas que reclaman el pago por sus servicios tras haber tocado en fiestas populares contratados por el gobierno dominicano. Su petición ha sido escuchada, pues el bachatero confirmó que ya le empezaron a pagar los compromisos pendientes, de modo que retiró la denuncia anterior.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, expresó: “Hola amigos, mi nombre no lo utilizo con favoritismo político porque no lo soy..... Y le toco democráticamente a quien me llame o solicite de mis servicios como artista. Simplemente yo cumplí con mi función y a mí no se me había cumplido... Pero con la misma responsabilidad que publiqué lo antes expresado debo decir a modo personal que no sabía que a uno de mis representantes le habían comenzado a depositar justamente en la mañana de hoy día 4 de marzo, por tal razón, desmonté el banner publicado, lamento cualquier juicio de valor”.

Con el problema resuelto, el denominado “Hombre de tu vida” dejó por cerrada su denuncia. Aún no se confirma si a los otros artistas que tocaron en las actividades que organiza el Plan Social de la Presidencia y que denunciaron la situación les habrían pagado.

Se recuerda que el cantante informó a Diario Libre que, la persona que le contrató le aseguró que no había podido pagarle porque no ha recibido la partida prometida por el Estado.

El mensaje que puso para hacer un llamado de atención a las autoridades pertinentes fue que “da pena y da vergüenza que a la mayoría de los que trabajamos en la industria del entretenimiento se nos maltrate tanto en este país. Basta ya de tanto miedo”.

El cantante dijo que seguirá cantando a cualquier persona que lo contrate.