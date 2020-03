$!Joe Veras se une a reclamo de artistas que demandan pagos tras tocar en fiestas populares

El cantautor Joe Veras se unió a las voces de varios artistas que reclaman el pago por sus servicios tras haber tocado en fiestas populares contratados por el gobierno dominicano.

El cantante informó a Diario Libre que, la persona que le contrató le aseguró que no ha podido pagarle porque no ha recibido la partida prometida por el Estado.

A través de su cuenta de Instagram, el denominado “Hombre de tu vida” señaló que, “da pena y da vergüenza que a la mayoría de los que trabajamos en la industria del entretenimiento se nos maltrate tanto en este país. Basta ya de tanto miedo”.

“En mi caso, desde el 13 de diciembre hay un virus que me está matando y tengo que ponerme gel limpia manos para poder entrarla a mi bolsillo vacío. A pesar de ser la primera vez que caí en el gancho, porque nunca he vivido este tipo de situaciones, porque como negocio aprendí a no trabajarle fiao a nadie”

Continúa su mensaje, “quiero manisfetarme en contra del coronavirus que está matando a los artistas dominicanos desde hace muchos años y nadie es capaz de buscarle una cura, ni entender que la música es un modo de vivir de un sin número de personas sin tener que depender de ningún gobierno”, denunció junto a una imagen que, aclara encontró en Internet y la compartió con sus seguidores. Posteriormente borró la imagen de su cuenta de Instagram.