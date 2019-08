$!Joe Veras tras hospitalización en España: “Gracias a Dios todo está bien”

View this post on Instagram

Quiero agradecer sobre todo a mis familiares y allegados y a mis seguidores, por su interes y preocupacion por mi salud. Ayer lunes sentí una taquicardia o aritmia cardiaca lo que provoco que el desfibrilador que llevo colocado en mi pecho causara una descarga eléctrica por la exagerada palpitaciónes del corazon causadas segun los estudios medicos por el estrés y el exceso de trabajos ..!!! Gracias a Dios y a las atenciónes de los medicos del Hospital Clinico de Barcelona todo esta bien .!!! Gracias al Dr. Elicer Gusman por estar paso por paso pendiente de mi salud desde New York y nuestro amigo Pepe Cardiologo aqui en Barcelona.!!!’ A Erick Music por su apoyo.!!’