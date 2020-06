Johnny Ventura cumple 64 años de carrera artística

El “Caballo Mayor”, Johnny Ventura es una leyenda de la música tropical. Su carrera consta de más de 100 discos grabados y continúa estrenando nuevas canciones, como “Me cayó del cielo”, producida por Emilio Estefan.

Este martes 2 de junio el intérprete de “El tabaco” cumplió 64 años de trayectoria, mientras que en marzo de este año cumplió 80 años de vida, es decir, que si damos una vuelta al pasado Ventura comenzó su carrera en el año 1956 en el tramo final de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

A pesar de que llegar a seis décadas en el arte es un logro de muy pocos, Johnny Ventura manifestó sentirse triste por el asesinato a manos de un policía del ciudadano norteamericano George Floyd, de 46 años. El cantautor recordó sus raíces y condenó el racismo.

“Ayer cumplí 64 años de carrera artística. No celebré. No hubo ganas. Un blanco mató a Floyd. Mis ancestros también fueron negros de África. La impotencia me mata. ¡Celebraremos!”, escribió el veterano merenguero con una imagen de sus inicios mostrándose con la alegría que lo caracteriza.

