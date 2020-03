$!Johnny Ventura: El hombre del merengue celebra sus 80 años

Sus arreglos le dieron un nuevo matiz al merengue, implantó un nuevo estilo en su presentación en los escenarios.

Wilfrido Vargas es otro de los grandes protagonistas del merengue. En su época se enfrascaron en una batalla campal por el control del público. Cuando Vargas debutó le siguió los pasos a Ventura al convertirse también en un gran revolucionario con sus arreglos y puesta en escena.

“Hablar de Johnny Ventura es fácil y difícil. Es fácil porque todo está al servicio del mundo y en los corazones de su pueblo... no hay nada que no se sepa de Johnny Ventura. Es difícil valorar cómo es posible que una persona se haya dedicado a defender un género por tantos años en un vuelo directo sin parar. Eso no lo ha hecho nadie. Es el hombre dueño del género, yo le digo el dueño de todos, el papá mío, el hombre del merengue”, aseguró el maestro Wilfrido Vargas.

Wilfrido consideró que la trayectoria de Ventura no se puede evaluar en corto tiempo, porque se trata de un titán que ha hecho un aporte extraordinario a la cultura dominicana.

Para la reina del merengue, Milly Quezada, su contribución de vida, personal y profesional es el mejor testimonio al llegar a sus 80 años. “Johnny Ventura nos entrega a un luchador y un soñador que a base de esfuerzo y superación ha vencido los más grandes retos de vida. Que Dios siga iluminándole para beneficio de nuestras futuras generaciones de artistas, ciudadanos, padres, abuelos hombres de bien”, comentó la destacada artista.

Milly ha compartido escenarios junto a Ventura en múltiples en múltiples ocasiones en los clubes bailables de Nueva York en los años dorados del merengue. “Casa Borinquen, Estudio 84, Fuego Fuego, El Trocadero y en salas importantes como Radio City y Madison Square Garden en eventos del empresario Jose Tejeda y siempre fue líder indiscutible de nuestro género musical...Conocer su trayectoria de vida desde el chico que vendía carbón al joven que aceptó el reto musical y luego graduarse de abogado y perseguir ideales politicos nos revela su extraordinaria capacidad para reinventarse a través de una vida fructífera y feliz junto a su amada esposa Fifa, hijos y nietos. Orgullo Nacional!”, comentó Milly Quezada.

Sergio Vargas se unió a lo expresado por sus colegas al valorar la trayectoria de Johnny Ventura. “Hoy celebramos un día más de vida del ícono más legendario de nuestro merengue .... El caballo Johnny Ventura, yo les aseguro a todos los que leerán esta nota, que si nuestro país no viviera con una cultura en decadencia, todos y todas estaríamos bailando la fiesta del barrio al ritmo de nuestro gran artista El caballo, en lo que ustedes se deciden yo arrancaré a bailar mi merengue preferido del Combo Show...fileeete”.

Para Pochy Familia, Johnny Ventura rompió los parámetros de la música desde que arrancó. Evolucionó en cada etapa. “Es hablarte de un ícono con una trayectoria de éxito en la música. Le tengo un alto respeto a su trayectoria. Como intérprete, arreglista, no importa el género, lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo bien. Los 80 años que no son flecos de coco, le deseamos muchas felicidades. Este 31 de diciembre tuve el honor de esperar el año 2020 tocando, lo observé y decía que era increíble ver la energía que tiene con 80 años. El caballo está encendío como el primer guandul. Mis respetos para el y gracias por tanto sabor que le ha dado a la República Dominicana”.

El empresario artístico y productor de espectáculos Luis Medrano rinde tributo en vida a la obra de Ventura. “Juan de Dios Ventura Soriano nació artista. Nació con esa gracia especial, con la dicha de poder proyectar con sus movimientos y voz. Por tantas cosas que tiene el que cuando suena su música y aparece sobre del escenario, con tan solo decir ajá, emociona y atrapa al público. Es una fiera sobre el escenario, un artista espectacular, actuar después de Johnny Ventura es un alto riesgo para cualquier artista porque deja al público hechizado”, dijo Medrano

El destacado empresario artístico, quien ha tenido la oportunidad de trabajar con Johnny Ventura reconoció que el intérprete de “Yo soy el merengue”, entre otros éxitos ha tenido un trayecto con alta y bajas, pero sus notas se quedan en azul. “En estos 80 años ha brillado con más de cien discos grabados y millones de personas han bailado con él. Su música ha paseado nuestra bandera nacional por todos los continentes, hizo un milagro en Villa del Mar. Desde la creación del Combo Show ha sido un artista exitoso, hoy no hay forma de que jóvenes, adultos y envejecientes no queden atrapados al momento de subir a un escenario. Nunca se me olvida que vi a tantos niños tratando de tomarse una foto con Johnny y me dijo quien no baila con ese hombre es porque está muerto. Le deseo mucha felicidad y larga vida. Que Dios lo siga bendiciendo como padre y como artista, muchas felicidades a mi amigo en estos 80 años. Bendito sea Dios y que lo mantenga en escenario por muchos años más, felicidades Caballo”, concluyó Luis Medrano.