$!Johnny Ventura, un icono de la Navidad

El legendario artista Johnny Ventura falleció este miércoles a los 81 años a causa de un infarto, pero su música vivirá por siempre.

Precisamente en la época navideña la música del Caballo Mayor no falta, pues el merenguero grabó una decena de temas para estas fechas que se han convertido en clásicos de la música dominicana y latina.

Johnny Ventura fue un icono de la Navidad y para muestra, un botón: Brisa navideña, Salsa pa’ tu lechón, Ley seca, Caña Brava y El vecino.

Con el merenguero Kinito Méndez grabó tres temas dedicados a los dominicanos ausentes que vienen al país en diciembre, a la alegría que provoca esta temporada anual y a disfrutar de la Navidad sin los celulares y aprovechar la familia.

Además, grabó con Ilegales, Diomedes y el Grupo Mío y otros artistas canciones navideñas.

En Diario Libre recordamos los estribillos más populares de esos temas, y cómo va el 2021 en cinco meses ya estaremos escuchando estos cortes.

¿Cuál canción de Navidad es tu favorita de Johnny Ventura?

"Ley Seca"

Este tema, aunque fue una propuesta en contra de la prohibición de “El ron es mi medicina” hacia la fenecida exdirectora de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, doña Zaida Ginebra viuda Lovatón, es muy disfrutado en Navidad por el siguiente estribillo:

“Esta Navidad yo quiero beber y si es que Zaida se opone qué le voy a hacer”

"Volvió la Navidad”

De esta canción el videoclip fue grabado con los principales merengueros en su residencia hace más de 10 años.

“Pero ya llegó diciembre, tempo pa’ gozar, tiempo para disfrutar de esta Navidad. Porque yo en las navidades yo no creo en na’ y aunque Juanita no venga yo voy a gozar”.

“El pronóstico” (“Ya se siente la brisa”) con Kinito Méndez

Ya se siente la brisa así por toda la zona, el tiempo caracteriza, La brisa se siente ya, ya llegó la Navidad, vamos todos a gozar, no, no te me quede’ atrás”.

El avión con Kinito Méndez

“Llegó el avión... llega el vuelo 587 con destino a Santo Domiiingo, ay que lindo... el avión viene fletao’ de maleta empaquetao’”.

“Navidad sin aparato” con Kinito Méndez

“El puerco de aquí es que me gusta a mí, el pavo de aquí es que me hace feliz. El pavo me gusta, a mí me gusta. Ay mamá, llegó Navidad, tiempo de compartir y de poder gozar”.

Mención especial

“No hay cama pa’ tanta gente”, El Gran Combo

Aunque no es una canción de Ventura, en este clásico de Navidad del Gran Combo de Puerto Rico mencionan al artista dominicano como parte de la estrecha relación que tenían.

“Vi al gran Combo que llegaba/ Y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura con Yayo el Indio charlaba/ Roberto Torres estaba con Javier Vaca y su gente/ Y Ralph Mercado de repente Intentó apagar la luz, pero gritó Celia Cruz

"No hay cama pa' tanta gente "Pa' fuera, pa' la calle Pa' fuera, pa' la callePa' fuera, pa' la calle Pa' fuera, pa' la calle”