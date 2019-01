$!José Duluc asegura que música urbana es de juguete, carente de contenido

Un viaje

“Yo siempre he explorado la música dominicana, nuevas armonías. Siempre he sido un investigador del folclor dominicano. Hemos estado explorando los estilos del folclor dominicano en el que hay, por ejemplos unos 25 estilos de tambores que nos permiten tener una cantidad inmensa de colores musicales. Parecería extraño. Hemos reconstruido piezas partiendo precisamente de ahí”, expresó al abundar sobre lo que ha plasmado en su álbum.

Apertura

Cuando sacó Pánico, su primer disco se marchó a Japón porque su propuesta musical no tenía espacio en el país. Sin embargo hoy percibe un ambiente distinto que ha nacido con un nuevo público. “Distribuí mi disco a todas las emisoras y el único que me apoyaba era Rafael Corporán de los Santos en Radio Popular y en su programa de televisión... En ese momento pensé que valió la pena mantener la esperanza porque ahora con toda la modernidad, la música folklórica internacional va muy bien. No me he detenido de componer y ahora es una gran oportunidad para que la gente joven lo conozca”.