$!Jossie Esteban: “El merengue no está en decadencia, lo que pasa es que hemos sido un poco vagos”

En el 2004 Jossie Esteban decide hacer una transición en su carrera hacia la música cristiana, en ese momento el cambio sólo sorprendió a aquellos que no conocían su conversión religiosa, sin embargo, el vació que dejó no encontró un relevo, pues el estilo de componer y sus graciosas interpretaciones son un legado para el merengue. Jossie Esteban fue el invitado del Streaming Libre y a través de las redes sociales de Diario Libre conversó con sus fans y contestó las interrogantes en torno a su carrera. —Estamos hablando con un icono del merengue, que trabajó el género desde el 1979. ¿Cómo fue el inicio de tu carrera en un mercado tan competitivo como era Puerto Rico? Cuando llegue a PR la salsa estaba demasiado pegada, y allá son muy defensores de su música. Ya el Conjunto Quisqueya estaba ahí y otras agrupaciones. Cuando llegue comencé a hacerme camino, pero yo como que caí en gracia. Como decimos los campesinos, es mejor caer en gracia que ser gracioso. Comencé a tocar mucho, y los salseros eran chévere conmigo y me aceptaron bien. El público y los salseros me apoyaron. —¿Cuál fue el tema que te puso en el mapa? Hubo dos temas importantes. En Puerto Rico hicimos el tema “El cuchu cu cha”, que se pegó muchísimo. Pero el que no sacó de PR fue “Quiero agua de coco”. Ese tema nos llevó por todo Centro América. —Ustedes en La Patrulla 15 sabían combinar los temas. Podían cantar merengues jocosos, pero también románticos. Así es. Hay un tema que grabó Luis Miguel que es de Juan Carlos Calderón que es “Un hombre busca una mujer”, esa canción la escuché en un CD que compré porque él iba para allá (PR), cuando lo escuché de una vez la mandé a grabar. El tema pegó por todos los lados y se escuchaba tanto como el de Luis Miguel. Se pegó tanto que hizo historia, ya recientemente Gabriel me invitó a grabar una nueva versión de la canción, y yo lo felicito a él por cómo está llevando su carrera. Ese vídeo ya tiene un millón y medio de views, y a eso suma los que tiene el que yo grabé.

"Cuando usted no tenga alguien que sea competencia suya usted tiene problemas. La música urbana es un reto, pero que vengan todos los géneros, yo sigo en el merengue" Jossie Esteban Merenguero

—En el 2004 haces una pausa en la música convencional y te pasas a la cristiana. ¿A qué se debe el cambio? A mi querida esposa con la que tengo 32 años le agradezco una cosa y es que me llevara a la iglesia. Materialmente no me hace falta nada, pero lo que me faltaba conocer el verdadero amor. Dios es la fuente del amor, y esto me llevó a decir esto no es religión, por eso es que la gente me ve siempre gozoso.

—¿Por qué regresas? La gente seguía invitándome a tocar en todas partes, pero yo no quería que me hablaran de eso. Pero yo tuve que tener un encuentro nuevamente con el señor, que me dijo tu puedes hacerlo, que yo podía llegar a donde no podían ir los pastores, pero a plantar la bandera suya no la mía. La gente que está en una fiesta también cree en Dios. Porque él es gozo, es alegría, por eso yo irradio eso, para que la gente lo vea y diga que también lo quiere. El señor me dijo tírate nuevamente a la calle, metete al lodo del que te saqué, pero ya tu eres maduro, ya vas a decir que yo soy bueno, que no es religión lo que tu llevas, sino una relación conmigo. Volví al merengue, no porque crea que Jossie Esteban sea la gran cosa para el merengue, pero sí aporto porque siempre ha sido lo mío. Ahora mismo la juventud está dedicada al reguetón, pero espero que se inspiren a cantar merengue porque eso es lo autóctono de nosotros, entonces volví. —¿Esa jocosidad en tus temas es parte de tu personalidad? Hay cosas que son parte de mi personalidad. A mí me gusta que la gente este contenta, que sonría. Hay algunos temas en los que yo no estuve de acuerdo en ciertas cosas, pero yo era parte de una sociedad. Mientras que hay otros que yo lo hacía con mucho gusto. A los temas yo también los actúo.