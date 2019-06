Juan Luis Guerra celebra 62 años agradecido con el público

“Estoy muy agradecido de todo lo que he recibido. Feliz de celebrar estos 62 años de vida”, expresó el artista a periodistas de Diario Libre.

El artista estrena este viernes el videoclip del merengue “I love you more” con motivo de su natalicio.

Un disco para nuevos públicos

“Literal tiene sonidos muy modernos sin perder la esencia de lo que es 4.40”, afirmó el músico durante un encuentro en su estudio en el país, en donde regaló a los medios escuchar el disco por primera vez.

El disco está compuesto por bachatas, merengues, una salsa, un son, una de balada pop y una canción de cuna dedicada a su hijo Jean Gabriel. Dicha selección corresponde al deseo de ofrecer una propuesta variada.

Fiel al estilo que ha cultivado en los últimos años, en “Literal” también se escuchan letras inspiradoras que buscan llevar un mensaje de esperanza y en donde la palabra de Dios está presente. Dijo que la inspiración no la busca, sino que más bien lo encuentra a él. “Lo que está dentro del corazón es lo que sale. No me pongo a buscar salmos o proverbios. Eso sale sin proponérmelo”.

Desde “Kitipún” hasta “I Love you more” Juan Luis trae una onda juvenil guardando la esencia que lo distingue.

“Trabajamos por el legado. Gracias al señor ‘Kitipún’ ha sido un éxito. Nosotros vamos a seguir trabajando. Pero fuera de la aceptación o no, el trabajo de nosotros como músicos es el legado histórico. Dejar lo mejor que podamos, esas son las cosas que quedan. Entendemos que sí va a ser exitoso”.