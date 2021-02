$!Juan Luis Guerra pone en descarga gratuita música y pista de “Canto a la Patria”

Letra de Canto a la Patria

Se oyen tus pasos que hacen caminos,

se oyen tus pasos de majestad

y la victoria de aquel febrero,

te ha coronado de libertad.

Cantan tus valles, ríos y mares,

mi patria hermosa siempre serás,

tú la mas bella y es la que se detiene

a hacer un pacto con la verdad.

Dominicana fuerte y valiente

tus hijos cantan de corazón

abre tus alas, surca los cielos

llena de gloria, paz y honor.

Dominicana es tu destino

ser la mas noble debajo del sol,

alza tus brazos de amor eterno,

llena de paz y gloria

y por siempre bendecida de Dios.

INSTRUMENTAL

Llena de paz y gloria

y por siempre bendecida de Dios

oh oh oh.