$!Juliana O’neal agradecida de recibir el nuevo año: “pensé que no estaría”

Estas fotos familiares de navidad son muy diferentes a las del año pasado. El 2018 fue un año tan difícil para mí... ¡Fueron tantas cosas! He llorado mucho pero tambien he logrado mucho... he sonreído a pesar de las adversidades, he aprendido, he descubierto en mí una fortaleza que no pensé que tendría y he cambiado tanto; confieso que no queria ni hacerme fotos... ?? pero me embarga el agradecimiento por estar viva y sobretodo la oportunidad de poder estar en las fotos de mi familia este año... cuando yo misma en algun punto de este proceso pensé que no estaría. . Quiero escribir tantas cosas que solo me limitaré a decir que despido el 2018 y recibo el 2019 con mi mayor tesoro: ¡Mi familia! . Gracias a todos por su apoyo... a mi familiares, amigos, colegas, medios de comunicacion y a todo el que ha elevado una oración por mí aún sin conocerme! Mucha vida y salud para todos y cada uno de ustedes en este 2019 y siempre! ?????? . (Ahí les comparto mi #bestnine2018)☺️ . ?? ————> @fotodavitte #JulianaOneal #elcancernopuedeconmisganasdevivir #Supervivientesoy #Cancer #Breastcancer #Cancerdemama #mambodejuliana #familyportrait