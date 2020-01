Juliana O’Neal anuncia que está libre de cáncer de mama

La merenguera Juliana O’Neal anunció la noche de este martes que está ¡libre de cáncer de mama!

“La guerrera”, como ha sido denominada la merenguera, anunció la buena nueva en su cuenta de Instagram. Dijo que logró vencer su tercer cáncer.

Con el efecto de ‘boomerang’ de la red social Instagram, Juliana se mostró con un t-shirt de color blanco y letras rosadas que decía “Bye bye, cáncer” (Adiós, cáncer).

“Llena de agradecimiento, quiero anunciarles que por tercera vez puedo decir: ¡BYE BYE CÁNCER! Gracias a Dios por darme las fuerzas y devolverme la salud. Gracias a mi madre por no soltarme, a mis familiares, a mis médicos y ¡todo el que estuvo ahí durante este proceso! En especial, gracias a ustedes, a todos los que me escribían dándome ánimos, a los que oraron por mí, incluso sin conocerme, los que colaboraron con mi causa y a todos los que de una forma u otra se sintieron identificados con mi proceso”, escribió la intérprete de “Todos me miran”.

Desde diciembre, la merenguera dio pistas de que su salud iba mejorando al expresar que los médicos le dieron “luz verde” para comer de todo, claro, con moderación, incluso, puede tomar al menos una copa de vino.

Además, celebró la Nochebuena y Navidad de una buena manera.