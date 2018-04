Juliana O’neal continúa su batalla contra el cáncer; muestra su cabeza al desnudo

SANTO DOMINGO. La merenguera Juliana O’neal, quien se enfrenta desde inicios del año a su tercer cáncer y fue sometida a una cirugía de mama, mostró en su cuenta de Instagram la cabeza totalmente raspada luego de admitir que el cabello se le ha caído descontroladamente con el proceso de la quimioterapia.

La intérprete del merengue escribió: “Buen día. Les presento mi cabeza. Quizás me vean por ahí con la cabeza sin cubrir tal y como me ven en la foto”.

Juliana O’neal expresó que cuando la gente la ve sin cabello se impresiona; sus miradas no pueden envitar mirarla directo ahí y que hasta ella misma cuando se ducha se le olvida que no tiene cabello y trata de no “mojarse el pelo”.

“Por lo menos, a pesar de los malestares propios de la quimioterapia, me siento muy bien y me encuentro estable -dentro de mi condición- me siento optimista y sobre todo, muy agradecida por todo su apoyo. A mis guerreras y guerreros que están luchando contra el cáncer, reciban vibras positivas y sobre todo, ¡mucha fortaleza!”, les dijo a sus seguidores la joven artista.

Desde el inicio de 2018, cuando reveló que padece su tercer cáncer, la “reina del mambo” siempre se ha mantenido irradiando fortaleza y buena fe, y dijo en una ocasión: “Mi misión a partir de este momento es llevar un mensaje de prevención. El hecho de ser joven no te excluye de padecer cáncer de mama”.

El pasado 14 de marzo, la artista compartió una foto explicando que a raíz de la caída de su cabello, tomaría la decisión de quitárselo completamente. Algo que tuvo que aceptar porque “hay situaciones que están fuera de mi control y por más que desee no podré cambiarlas... Así que fui al barbero y me pelé la cabeza...¡fin!

El equipo de Diario Libre le desea fortaleza, sanación y pronta recuperación.