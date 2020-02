$!Juliana O’Neal de vuelta a los estudios de grabación

La merenguera Juliana O’neal continúa firme y optimista luego de anunciar que está libre de su tercer cáncer, esta vez de mama.

Ahora, “La guerrera”, como es conocida, volvió a los estudios de grabación a trabajar en su nuevo proyecto musical.

A través de una foto en su cuenta del Intagram, la mambera indicó que regresa para conectar con el público y busca lograr fusiones, mezclas y géneros musicales diferentes.

“De vuelta al estudio! Ansiosa y llena de adrenalina! A crear, a fluir... a lograr fusiones, mezclas, diferentes colores y géneros musicales. Poco a poco me iré reintegrando... estoy en búsqueda de canciones, arreglos y #mamboteo Are you ready?”, escribió.

La cantante contó a Diario Libre recientemente que no aprovechará la noticia de la recuperación de su salud tras superar la larga batalla contra un cáncer de mamas. Se tomará su tiempo para volver a los escenarios a pesar de que le han llovido varias propuestas para que vuelva al estudio de grabación y a los centros de diversión.