Juliana se gradúa con honores en Mercadeo

Buen dia!?? Comparto con ustedes la felicidad que siento ya que ayer me gradué Magna Cum Laude de la carrera de Mercadeo... ?? un sueño hecho realidad! . Durante este proceso que estoy viviendo, decidí aprovechar todo este tiempo libre, y cuando los malestares eran leves o me sentía bien, tomaba mi laptop y me ponia a adelantar mi trabajo de grado y pude terminar mi carrera universitaria! ?????? Mami! Esto es tuyo! ?? . Dejemos de victimizarnos, de ponernos excusas, de derrotarnos con pensamientos negativos... empecemos a dar lo mejor de nosotros aún en las peores circunstancias... a pesar de mi estado de salud, lo logré! . Así que no dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo, que no son lo suficientemente buenos o peor aún: no permitas que ninguna dificultad te limíte! ¡La vida es un ratito! ¡El momento es ahora! ¡El futuro es YA! . Con enfoque, compromiso, disciplina, responsabilidad y constancia SI SE PUEDE! ???? . Despues de todo; . ¿Qué tanto deseas lograr eso que tanto sueñas y anhelas? ¡Seguimos luchando!?? #LicOneal #Marketing #Mercadeo #Elcancernopuedeconmisganasdevivir #Supervivientesoy #Gradunicaribe2018 #Graduation