$!Julio Iglesias rompe el silencio tras su preocupante foto en República Dominicana

Un desmejorado Julio Iglesias, con una venda en una pierna y apoyado en dos mujeres para poder caminar, preocupó a sus millones de seguidores a nivel mundial. Las imágenes corresponden a su estadía en Casa de Campo, República Dominicana, a propósito de sus vacaciones veraniegas.

Tras estas fotografías, el español rompió su silencio y se refirió a la polémica suscitada en medios de su país.

Julio Iglesias reveló: "Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa".

"En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado", comentó el intérprete de "Me olvidé de vivir".

Iglesias, que el 23 de septiembre cumplirá 77 años, se habría recluido en su casa en Punta Cana, República Dominicana.

En las imágenes de hace 15 días se le ve utilizando pantaloneta de baño y se aprecia claramente su delgadez y deterioro físico.

Según el diario El País de España, Iglesias se acompañaba de sus dos jóvenes terapeutas.

Al momento de las fotos estaban camino al agua. Él se nota encorvado, con dificultad para mantener una postura firme.