$!Justin Bieber batalla contra la depresión

Aunque pareciera que Justin Bieber, de 24 años, está felizmente casado con Hailey Baldwin, de 22, la estrella de la música está pasando por una fuerte depresión y está siendo tratado por esta enfermedad, aseguró el propio cantante a la reciente edición de la revista Vogue de la que fue portada junto a su esposa, la modelo Hailey Baldwin.

La depresión, según la entrevista, viene a raíz de sus luchas, como su resentimiento hacia sus padres. En la publicación dijo que asistió a un retiro de una semana como parte del Proceso de Hoffman, donde descargó su ira acumulada en una almohada. “Superé el hecho de que mi madre estuvo deprimida gran parte de mi vida y mi padre tiene problemas de ira”, compartió. “Cosas que pasaron, y que me enojan por lo que me hicieron”.

Según cita E! News, Bieber cree haber heredado la depresión de su madre que lo golpeó con fuerza durante la gira Purpose en 2017.

Bieber reveló que estaba superado por la depresión y los sentimientos de soledad, lo que hizo que cancelara los 150 conciertos que le faltaban. “No he hablado de esto, todavía estoy procesando tantas cosas de las que no he hablado. Estaba solo. Necesitaba algo de tiempo”, explicó a Vogue.

Una fuente dijo al portal E! News que “esto es sólo algo con lo que [Justin] tiene que lidiar” y que está buscando activamente ayuda profesional. “Está en terapia ambulatoria, recibiendo ayuda todos los días”, explicó la fuente. “Está enfocado en esto ahora mismo”.