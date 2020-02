$!Justin Bieber confiesa usaba drogas desde los 12 años

Los primeros capítulos del documental del cantante canadiense Justin Bieber ya están disponible en la versión de paga de YouTube. En uno de los adelantos, el propio artista revela sus adicciones, asegurando que probó la marihuana con apenas 12 años.

El artista, quien cumple 26 años en marzo, revela en el documental Justin Bieber: Seasons, que, a partir de ahí se convirtió en hábito, y luego sumó otras drogas.

En el material, el intérprete de temas como Sorry, confiesa: “la primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué”. Y continuó: “me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné”.