$!Justin Bieber le contesta a fans que le piden nuevo disco

El intérprete que recientemente dijo que padecía de depresión, no piensa aguantar las presiones de sus fans para que regrese a los escenarios.

En su cuenta de Instagram dijo que escucha a sus fans, pero que en último tour no estaba en condiciones de dar lo mejor de sí.

“Leí muchos mensajes que decían que querían un álbum... Hice giras durante toda mi adolescencia, y a principios de los 20, pero me di cuenta, y como ustedes probablemente vieron, no estaba contento en la última gira y no merezco eso y ustedes tampoco. No te lo mereces, pagas dinero para venir a tener un animado concierto, uno divertido y enérgico, y no pude emocionalmente darte eso cerca del final de la gira”.

Así confirma lo que se había dicho de lo problemático que fue su tour y lo antipático que fue con algunos fans. Bieber afirma que quiere repararse por dentro. “He estado buscando, haciendo prueba y error como la mayoría, ahora estoy muy concentrado en reparar algunos de los problemas más arraigados que tengo, como la mayoría de nosotros, para no desmoronarme, para que pueda sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero nada viene antes de mi familia y mi salud. Llegaré con un álbum que pateará traseros lo antes posible, mi estilo es innegable y mi disco será indescriptible”, promete.

Luego concluye con una oración, lo cual no ha de extrañar a sus fans, pues en los últimos años se ha dedicado a la religión. “Su amor es sobrenatural. Su gracia es tan confiable, en lo alto es donde resido. Ya sea que haga música o no, el rey lo dijo, pero vendré con una venganza”.