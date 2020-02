$!Justin Bieber recibe duras críticas por su nuevo álbum

Luego de cinco años alejado de la industria musical, el anticipado regreso de Justin Bieber no ha sido el esperado por muchos.

Los comentarios de la prensa especializada en música han sido brutales.

“Yummy”, el sencillo principal de su quinto álbum de estudio Changes, sigue siendo una canción mediocre, y un intento aún peor de un meme. Aunque la voz y la sensibilidad melódica de Bieber son inconfundibles, no pueden compensar sus letras incómodas y su aparente falta de ambición musical. Entonces, ¿qué ha estado pasando?”, afirma el crítico musical Richard S.

El portal Independent no es más benévolo cuando dice “a pesar de todas las conversaciones sobre el cambio de Bieber, este álbum, la forma en que habla sobre el amor, y el hecho de que se siente obligado a hacer no uno, sino cinco chistes sobre los genitales masculinos en la reproducción, sugieren que no ha llegado tan lejos desde los días de "bebé, bebé, bebé, oh".

Sin embargo, sus más fieles fanáticos, los beliebers no lo han dejado solo. “Absolutamente fantástico, su voz ha madurado mucho y las letras son muy buena. El álbum contiene algunas canciones bastante buenas, la confirmación es definitivamente las 10 mejores canciones que Bieber ha hecho”, comentaba uno de sus fans.