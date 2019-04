$!Justin Bieber vuelve a disculparse por broma: “Siempre habrá gente ofendida”

El cantante Justin Bieber hizo una broma a propósito de que el 1 de abril se celebra en los Estados Unidos el ‘April fools’.

El artista dijo que sería padre publicando una foto de una sonografía y luego una imagen de su esposa, Hailey Baldwin, siendo atendida en un hospital. Al final del día el artista declaró que todo era una broma. Pero ya era demasiado tarde porque muchos fanáticos se ofendieron.

Bieber, quien se encuentra batallando contra la depresión suele sentirse sensible y escribió una largo mensaje pidiendo disculpas y cuestionándose por qué hay tantas personas ofendidas.

“Siempre habrá gente ofendida, también hay gente que no toma muy bien las bromas, yo soy un bromista y fue APRIL FOOLS. No pretendía en absoluto ser insensible con las personas que no pueden tener hijos. A mucha gente que conozco, la primera vez que hacen bromas a los tontos de abril es decirles a sus padres que están embarazadas para obtener una gran reacción.

Pero me disculparé de todos modos, asumiré la responsabilidad y pediré perdón a las personas que se ofendieron. Realmente no quiero que nadie se lastime con una broma ... Es como cuando le pegué el bizcocho en la cara de mi hermanita por su cumpleaños, esperando que ella se riera, pero ella lloró. A veces, simplemente no sabes qué lastimará los sentimientos de alguien. Para no comparar el embarazo con el pastel en la cara, pero es solo para pintar la imagen de no saber qué es lo que ofenderá. Algunos podrían haberse reído, pero algunos se ofendieron ... Creo que con bromas a veces tienes que tirar los dados”. #prankster #dennisthemenace #sorry #truly