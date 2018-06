Kany García apela a la libertad en “Soy yo”

CIUDAD DE MÉXICO. Quitarse el maquillaje y hablar de frente ha rendido frutos a la cantautora puertorriqueña Kany García.

“Soy yo”, su más reciente álbum, fue incluido la semana pasada en la lista de los 50 mejores en lo que va de año de Billboard. También alcanzó el primer lugar de ventas de discos de música latina en Puerto Rico y el segundo en Estados Unidos, según datos de SoundScan.

En esta nueva producción García refleja una madurez emocional y una fortaleza femenina. Le habla a sus contemporáneas de temas que van del desamor y la amistad a la valentía contra aquellos que buscan destruir su autoestima.

“Intento hablarlo desde un lugar que todavía a mis 36 años me llame la atención”, dijo García en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press.

Dice que se hace las mismas preguntas que otras mujeres.

En la balada que da título a su quinto álbum de estudio, lanzado el 18 de mayo, retrata a una superviviente tras una ruptura con su pareja, mientras que en la rítmica “Sácala a bailar” les pide soltarse el pelo, recordar a su niña interior y dejarse llevar en un tema que define como un llamado contra el bullying.

“Es una incitación a que uno se permita sacar a bailar a quien realmente uno es”, dijo García. “Mucho más allá de cómo ha sido trastocada la autoestima de uno, por las mil cosas que suceden en la vida, uno debe de sacar a bailar las cosas que nos definen y que nos hacen distintos. Es una canción muy, muy de amor propio”.

El mensaje resuena con la campaña que ha emprendido en redes sociales en la que invita a sus fans y colegas a compartir fotos sin maquillaje, como ella se muestra en el video de “Soy yo”, que suma más de tres millones de vistas en YouTube.

“Nunca tengas miedo a decir esta SOY YO recuerda que con o sin maquillaje eres bella. Comparte tu foto presumiendo al mundo tal y como eres”, escribió en Instagram. Entre aquellas que han respondido al llamado están Joy Huerta, de Jesse & Joy, y la cantautora española Rozalén.

En un mundo en el que las jóvenes son bombardeadas por imágenes retocadas de modelos sin ojeras ni arrugas, y con maquillajes perfectos, García considera que era un buen momento para hacerlo.

En el disco habla también de la desigualdad entre hombres y mujeres en el tema “Banana papaya”, que interpreta con Residente. En la canción se intercambian los roles: el astro de la música urbana dice “me pongo en cuatro” y “a mí no me gusta que haya un líder en la ganga, sí tú te lo pones yo también me pongo en tanga”.

“Para mí era bien importante tocar temas que yo sentía una gran responsabilidad y no es en vano”, dijo la cantautora. “Atrevernos a expresar la desigualdad que aún sigue existiendo y hacerlo con la valentía que se ha visto en los últimos años creo que ha sido vital para que el movimiento de la mujer sea más poderoso y más visible”.

Ambos compusieron el tema desde cero y García dijo que les gustaría grabar el video para la canción en México.

“Definitivamente creo que es una canción que va a necesitar un video bastante de la mano de la canción y que pueda de alguna manera sustentar lo que nosotros hablamos en el tema”, dijo.

También incluye una colaboración con Melendi en “A mis amigos”, una canción que aborda ese amor tan especial que no es de pareja y que de acuerdo a García hace mucha falta reconocer.

“Melendi ha sido para mí siempre un cómplice a quien le puedo enviar música y recibir sus comentarios, a quien le aplaudo cada vez que saca un disco”, dijo sobre el cantautor español con quien ya grabó el video que lanzará próximamente. “Nos tenemos mucho cariño y poder contar con él fue de veras que un lujo. Nos cantamos mutuamente”.

García, quien se dio a conocer en el reality “Objetivo Fama” en 2004, ganó cuatro años después los Latin Grammy al mejor artista nuevo y al mejor álbum vocal pop, por “Cualquier día”, y en el 2013 su disco homónimo fue reconocido con el premio a la mejor ingeniería de sonido.

En una época en la que las canciones tienen numerosos colaboradores detrás, hacer un disco como “Soy yo”, casi completamente de su pluma, fue “un súper reto” para García, quien contó con Marcos Sánchez como productor del álbum y coautor de dos temas. Por esa razón se tomó su tiempo; su álbum anterior, “Limonada” de 2016, había sido de coautorías.

La madurez que se percibe en las letras de García es reflejo para ella del respeto que ha alcanzado entre el público como cantautora.

“Cuando pasan los años te das cuenta de que la gente te respalda y que te han hecho camino de alguna forma”, apuntó. “Sientes que puedes tocar el tema que sea y que la gente lo va a absorber de la misma manera y eso se gana únicamente con el pasar del tiempo”.