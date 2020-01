$!Kany García se une a iniciativa para ayudar a los damnificados de Puerto Rico

La cantante puertorriqueña Kany García hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter para solicitarle al pueblo puertorriqueño ayuda para los damnificados por el terremoto de magnitud 6.4 registrado en la madrugada del pasado martes.

“Hola amigas y amigos de Twitter. Como muchos y muchas saben en Puerto Rico existe una gran necesidad en este momento, aparte de los temblores, una necesidad mayor en la área sur, donde las personas están durmiendo muchos en las calles, pero en situaciones precarias, donde no tienen ni casetas de acampar, no tienen artículos no perecederos, donde tenemos envejecientes y niños. Por eso es que me uno a la iniciativa de mi disquera de Sony Music. El número 787-725- 6272 para lo que humanamente usted pueda aportarnos, mañana va a ser entregado. Ya sea estos artículos que le comento o dinero, o lo que se pueda para ayudar a estas familias que la están pasando tan y tan difícil... Lo que pueda aportarnos mañana va a ser entregado. Mínimo y si usted puede por favor dele share a este mensaje”, dijo en un vídeo la cantautora, según recoge El Nuevo Día.

La gerente general de Sony Music Puerto Rico, Maricarmen “Tuti” Bou, confirmó a El Nuevo Día la solicitud hecha por Kany a nombre de la empresa Sony Music Puerto Rico.

“Kany García es una artista super comprometida con Puerto Rico”, señaló.

Para Bou, esta recaudación es sumamente importante, pues la gente debe crear conciencia de lo sucedido y no dejárselo todo al gobierno.